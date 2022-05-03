"Трубу в жопу вставляют и колючую проволоку": разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцев

"Трубу в жопу вставляют и колючую проволоку": разведка перехватила рассказ оккупанта о пытках украинцев

Украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные. Разведка также опубликовала персональные данные этого мужчины и его матери.

Российский оккупант Константин Соловьев находится сейчас в Харьковской области, с радостью перенимает такой "опыт" и мечтает перенести его на собственного отца.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины 3 мая.

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"Жертвами палачей становятся как украинские военные, так и мирные жители. Захватчик вспоминает героическое поведение украинцев, которые даже под самыми ужасными пытками не покоряются перед захватчиками.Мать одобрительно реагирует на рассказы сына и утверждает, что "украинцы - не люди" и что она сама "кайфонула" бы в подобной ситуации", – говорится в сообщении разведки.

"Вот еще один метод пыток, забыл как он называется. Вроде бы ствол. Трубу в жопу вставляют и колючую проволоку туда засовывают", – говорится в одной из историй оккупанта.

В разведке отметили, что этот перехват разговора является очередным подтверждением политики геноцида украинцев, которую оккупанты внедряют на захваченных территориях. Военные преступления массово совершаются как в отношении военных, так и в отношении гражданского населения.

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ГУР Минобороны также опубликовало информацию о российском оккупанте и его матери:

Соловьев Константин Дмитриевич. Тел. +79969592243, 11-й армейский корпус, 3-я рота, 3-й взвод, пулеметчик. 15.03.2002 года, адрес регистрации: Калининградская область, г. Советск, ул. Лисна, дом. 6А, кв.01. Зарегистрирован в социальных сетях: "Одноклассники" (ok.ru/profile/539848314147, ok.ru/profile/551630852641), "Вконтакте" (https://vk.com/batikakostia).

Соловьева (Головашкина) Татьяна Алексеевна. Тел. +79118522733, 19.11.1981 года, Калининградская обл., г. Советск, ул. Лесная, 6А, кв.1 Зарегистрирована в социальной сети "Одноклассники" (ok.ru/profile/529163184549).

Напомним, в Киевской области российскому военному сообщено о подозрении за то, что избивал пленных прикладом по ребрам и ногам и угрожал казнью.

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