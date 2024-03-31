Трудная для оккупантов неделя: сколько армия РФ потеряла людей и техники

Как минимум, россияне за неделю на фронте потеряли 90 танков.

Российские оккупанты за неделю потеряли на поле боя более тысячи единиц вооружения и военной техники, а также более пяти тысяч человек личного состава.

Об этом сообщил генерал-лейтенант, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк.

По его словам, за неделю оккупанты потеряли на поле боя 1088 единиц вооружения и военной техники, а также 5420 представителей личного состава.

“За неделю с 24 по 31 марта 2024 года Силами обороны Украины уничтожено около 5420 человек личного состава противника. Существенные потери понесли вооружение/военная техника российских войск”, — рассказал Александр Павлюк.

Какой техники лишились оккупанты

90 танков

146 боевых бронированных машин

195 артиллерийских систем

5 РСЗО

20 установок ПВО

310 единиц автотехники

45 единиц спецтехники

Кроме того, нашими защитниками уничтожены 56 вражеских ракет и 221 БпЛА.

Напомним, что российские кафиры все, что сейчас делают – это пытаются поддерживать авиацию в состоянии, чтобы она могла вылететь и выпустить ракеты.

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