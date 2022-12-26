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Трудная и болезненная ситуация: Зеленский – о фронте возле Бахмута и Кременной

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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Трудная и болезненная ситуация: Зеленский – о фронте возле Бахмута и Кременной

Фото: Associated Press

Президент особо отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.

Президент Владимир Зеленский рассказал о главных событиях на фронте за последние сутки.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 26 декабря.

"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации", – отметил он.

По словам президента, ситуация там "трудная и болезненная".

"Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-нибудь продвижение", – говорит Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинских защитников, а особо отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области.

"Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев", — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении.

"Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", — подытожил глава государства.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что 20 декабря президент Владимир Зеленский неожиданно посетил Бахмут и наградил защитников Украины. Этот город оккупанты пытаются захватить еще с мая. Он остается одной из самых горячих точек на всей линии фронта.

Экс-заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, ныне воюющий в Нацгвардии Андрей Крищенко, рассказал, что россиянам дали новый срок на захват Бахмута.

В Институте изучения войны отметили, что российские войска замедлили наступление в районе Бахмута Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
1780
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