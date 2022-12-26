Трудная и болезненная ситуация: Зеленский – о фронте возле Бахмута и Кременной

Президент особо отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду, 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады.
Президент Владимир Зеленский рассказал о главных событиях на фронте за последние сутки.
Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 26 декабря.
"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации", – отметил он.
По словам президента, ситуация там "трудная и болезненная".
"Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-нибудь продвижение", – говорит Зеленский.
Президент поблагодарил всех украинских защитников, а особо отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области.
"Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев", — подчеркнул он.
Также Зеленский отметил 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении.
"Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", — подытожил глава государства.
Ситуация в Бахмуте
Напомним, что 20 декабря президент Владимир Зеленский неожиданно посетил Бахмут и наградил защитников Украины. Этот город оккупанты пытаются захватить еще с мая. Он остается одной из самых горячих точек на всей линии фронта.
Экс-заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, ныне воюющий в Нацгвардии Андрей Крищенко, рассказал, что россиянам дали новый срок на захват Бахмута.
В Институте изучения войны отметили, что российские войска замедлили наступление в районе Бахмута Донецкой области.