Трудная и болезненная ситуация: Зеленский – о фронте возле Бахмута и Кременной

Президент Владимир Зеленский рассказал о главных событиях на фронте за последние сутки.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 26 декабря.

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"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации", – отметил он.

По словам президента, ситуация там "трудная и болезненная".

"Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-нибудь продвижение", – говорит Зеленский.

Президент поблагодарил всех украинских защитников, а особо отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области.

"Это очень важно. Это позволит нам освободить больше украинцев", — подчеркнул он.

Также Зеленский отметил 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении.

"Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", — подытожил глава государства.