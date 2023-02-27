"Трудная история": Фейгин рассказал, как будут восстанавливаться украинские города после войны с Россией

Украинские города после войны будут восстанавливать долго, рассказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин.

Города Украины после атак России будут восстанавливать длительное время.

Об этом рассказал российский правозащитник и блогер Марк Фейгин.

“Не стоит питать иллюзии. Это тяжелая история — будут деньги, будет мирная жизнь, насыщенная своими проблемами. Восстановление будет происходить кластерами — возникнут новые отрасли экономики, новые предприятия. Война часто является стимулом для этого. Но это не произойдет быстро. На этом пути будет возникать много проблем, социальных и экономических бед, будет болезненная политическая реакция”, — подчеркнул Марк Фейгин.

Также он добавил, что если Украина станет частью Западной группировки, инвестиции будут.

"И это будут не просто инвестиции, а настоящий приход в новую систему уже не олигархического капитализма, которой система в Украине была долгие годы", — подчеркнул правозащитник.

Напомним, что советник руководителя Офиса президента объяснил, почему украинцам нельзя останавливаться в войне против РФ. По его словам, без победы Украина исчезнет через несколько лет.

Читайте также: