Трудная ситуация на Покровском направлении: что делают оккупанты

На Покровском направлении самая тяжелая ситуация / © Associated Press

Реклама

В ближайшие месяцы армия РФ попытается окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Геолокационные видеоматериалы, опубликованные 4 июля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись северо-восточнее Покровска и захватили села Коптево и Шевченко Первое и продвинулись к юго-восточной окраине Разино.

Реклама

В отчете отмечается, что российское военное командование, вероятно, намерено использовать выступление между Покровском и Торецком для охвата Покровска с северо-востока и севера или для обхода украинских оборонных позиций в Константиновке с юго-запада и запада.

«Российские подразделения, осуществляющие эти атаки, находятся в зоне боевых действий с момента их опрокидывания для усиления группировки войск РФ, действующей восточнее Покровска, в феврале и марте 2025 года», — отметили эксперты.

Украинский военный аналитик Константин Машовец 3 июля сообщил, что подразделения 39-й мотострелковой бригады (68-й АК) и 150-й мотострелковой дивизии действуют вблизи Новоторецкого (к северу от Разине) и Новоэкономического (к югу от Разино), после того как в середине июня Коптево (все к северо-востоку от Покровска).

«ISW еще в декабре 2024 года прогнозировал, что для захвата Покровска с северо-востока российским силам нужно осуществить существенное продвижение в направлении Родинского (к западу от Разина), и последние продвижения РФ вблизи Разина соответствуют этой оценке», — говорится в отчете.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Донецкой области ситуация остается тяжелой. Оккупанты не оставляют попыток прорваться к трассе Покровск — Константиновка и стремятся захватить Покровск с трех сторон.

На фоне активных ударов украинских беспилотников по военным и инфраструктурным объектам по территории России на фронте наблюдается новое обострение. Москва заявила о «прорыве» в Днепропетровскую область, что, по мнению некоторых экспертов, может изменить расстановку сил в войне.