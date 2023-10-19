"Труднее всего в работе — "сортировка": боевой медик "Морфин" рассказал, как спасает военных под обстрелами

На его счету несколько десятков спасенных жизней.

Боевой медик Степан с позывным "Морфином" спас не одну жизнь украинским военным. Он оказывал медицинскую помощь на передовых позициях.

Об его истории рассказали в Национальной гвардии, где служит "Морфин".

"Позывной взял себе Морфин. Это основное действенное вещество обезболивающих препаратов, так получилось. В армию ушел, потому что чувствовал неотвратимость войны, хотел быть готовым к такому развитию событий, иметь необходимые навыки и находиться в нужном месте", — рассказывает Степан.

Он понял, что война с Россией неизбежна, когда увидел в новостях информацию о здании российских полевых госпиталей в Беларуси и РФ. Первые месяцы "Морфина" с подразделениями бригады защищали харьковский аэропорт. Вовремя взорванная аэродромная полоса не позволяла врагу высаживать самолетами десант.