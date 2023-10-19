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"Труднее всего в работе — "сортировка": боевой медик "Морфин" рассказал, как спасает военных под обстрелами

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Труднее всего в работе — "сортировка": боевой медик "Морфин" рассказал, как спасает военных под обстрелами

Боевой медик Степан с позывным "Морфином" / Фото: Национальная гвардия Украины

На его счету несколько десятков спасенных жизней.

Боевой медик Степан с позывным "Морфином" спас не одну жизнь украинским военным. Он оказывал медицинскую помощь на передовых позициях.

Об его истории рассказали в Национальной гвардии, где служит "Морфин".

"Позывной взял себе Морфин. Это основное действенное вещество обезболивающих препаратов, так получилось. В армию ушел, потому что чувствовал неотвратимость войны, хотел быть готовым к такому развитию событий, иметь необходимые навыки и находиться в нужном месте", — рассказывает Степан.

Он понял, что война с Россией неизбежна, когда увидел в новостях информацию о здании российских полевых госпиталей в Беларуси и РФ. Первые месяцы "Морфина" с подразделениями бригады защищали харьковский аэропорт. Вовремя взорванная аэродромная полоса не позволяла врагу высаживать самолетами десант.

Боевой медик Степан с позывным
Боевой медик Степан с позывным "Морфином" / Фото: Национальная гвардия Украины
Боевой медик Степан с позывным
Боевой медик Степан с позывным "Морфином" / Фото: Национальная гвардия Украины

Степан всегда оказывал медицинскую помощь на самых передовых позициях. Итак, Балаклея, Изюм, Боровая, Подлиман стали победными на пути к Серебрянскому лесу под Кременной.

Он рассказывает, что боевым медикам приходится работать в тяжелейших условиях — в лесах, бездорожьях и под массированными обстрелами противника, что удивило иностранных инструкторов.

"Труднее всего в работе боевого медика — "сортировка" раненых (чисто медицинский термин — ред.). Потому что ты определяешь, кто будет жить. В условиях нормального, "протокольного" труда ты, возможно, спас бы всех. Но нет времени и ресурсов, ты понимаешь, что за несколько часов, которые минимум отделяют раненых от госпиталя, тяжело раненые умрут, поэтому приходится выбирать тех, кто может продолжать бой сейчас и тех, у кого есть шансы выжить за время, которое у тебя есть, и которого на самом деле нет. Вертолеты на эвакуацию прилетают только в голливудских фильмах. Мы тянем на руках и автомобилях по уничтоженным дорогам", — вспоминает Степан.

Он провел несколько тяжелых ротаций на передовой, на его счету несколько десятков спасенных жизней.

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Дата публикации
Просмотры
175
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