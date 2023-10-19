"Труднее всего в работе — "сортировка": боевой медик "Морфин" рассказал, как спасает военных под обстрелами

На его счету несколько десятков спасенных жизней.
Боевой медик Степан с позывным "Морфином" спас не одну жизнь украинским военным. Он оказывал медицинскую помощь на передовых позициях.
Об его истории рассказали в Национальной гвардии, где служит "Морфин".
"Позывной взял себе Морфин. Это основное действенное вещество обезболивающих препаратов, так получилось. В армию ушел, потому что чувствовал неотвратимость войны, хотел быть готовым к такому развитию событий, иметь необходимые навыки и находиться в нужном месте", — рассказывает Степан.
Он понял, что война с Россией неизбежна, когда увидел в новостях информацию о здании российских полевых госпиталей в Беларуси и РФ. Первые месяцы "Морфина" с подразделениями бригады защищали харьковский аэропорт. Вовремя взорванная аэродромная полоса не позволяла врагу высаживать самолетами десант.
Степан всегда оказывал медицинскую помощь на самых передовых позициях. Итак, Балаклея, Изюм, Боровая, Подлиман стали победными на пути к Серебрянскому лесу под Кременной.
Он рассказывает, что боевым медикам приходится работать в тяжелейших условиях — в лесах, бездорожьях и под массированными обстрелами противника, что удивило иностранных инструкторов.
"Труднее всего в работе боевого медика — "сортировка" раненых (чисто медицинский термин — ред.). Потому что ты определяешь, кто будет жить. В условиях нормального, "протокольного" труда ты, возможно, спас бы всех. Но нет времени и ресурсов, ты понимаешь, что за несколько часов, которые минимум отделяют раненых от госпиталя, тяжело раненые умрут, поэтому приходится выбирать тех, кто может продолжать бой сейчас и тех, у кого есть шансы выжить за время, которое у тебя есть, и которого на самом деле нет. Вертолеты на эвакуацию прилетают только в голливудских фильмах. Мы тянем на руках и автомобилях по уничтоженным дорогам", — вспоминает Степан.
Он провел несколько тяжелых ротаций на передовой, на его счету несколько десятков спасенных жизней.
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