"Трудно найти подразделение, которое укомплектовано хотя бы на 75%": военный заявил о проблемах с мобилизацией

Он уверен, что существуют разные методы мобилизации, но политикам нужно коммуникировать открыто и не бояться непопулярных решений.

ВСУ испытывают серьезные проблемы с мобилизацией, ведь процесс проходит медленнее, чем нужно. На фронте трудно найти подразделение, которое укомплектовано на 90%, или хотя бы на 75%, многие должности в армии вакантны.

Об этом "24 каналу" рассказал журналист, военнослужащий Павел Казарин.

Он добавил, что общество должно усиливать свое сопротивление конкретным действиям.

"У нас есть ощутимые проблемы с мобилизацией, она идет медленнее, чем нужно. Трудно найти подразделение, которое укомплектовано на 90%, или хотя бы на 75%", – заявил Павел Казарин.

По его мнению, если бы украинцы в тылу конвертировали свою неготовность к уступкам в присоединении к ВСУ, страна получила бы очень серьезное и нужное подкрепление слов делами.

Военные соглашаются с тем, что доукомплектование действующих бригад лучше создания новых. Казарин привел пример собственного подразделения. Там свободными остаются около 40% должностей. Если бы их заполнили пришедшие из учебных центров люди, то было бы кому передавать компетенции.

"Когда формируется совершенно новое подразделение ему сложно, потому что там нет столь много носителей умений. Доукомплектация уже побывавшего в бою подразделения умеет выполнять задачи, позволяет новобранцам быстрее погрузиться в военную реальность, получить знания", — пояснил Павел Казарин.

Бригада, которая укомплектована на 80%, несет значительно меньше потерь на линии фронта. Ей легче сражаться, ведь есть возможность проводить внутренние ротации, люди могут отдыхать после боя. У нее на позициях большая огневая мощь.

Рекрутинг, считает он, не выход, ведь направлен на отдельную категорию людей.

"Например, в обществе есть 5-7% людей, которые рассматривают возможность присоединиться к Силам обороны. Все остальные – нет, соответственно рекрутинг им не подходит. Они пойдут служить только если получат повестку. Рекрутинг – это не решение проблемы, потому что нам нужно больше людей в Вооруженных Силах, чем те, которые готовы добровольно присоединяться к рядам Сил обороны", – подчеркнул военнослужащий.

Большинство добровольцев уже давно присоединились к ВСУ.

"Те, кто присоединятся в будущем, не столь критическая масса, чтобы заполнить все позиции, которые вакантны в ВСУ. Это значит, что дальше нужно двигаться не на мотивации, а на дисциплине. В Украине есть более 4 миллионов людей, которые потенциально могут выполнять свой конституционный долг", – сказал Павел Казарин.

Ранее заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин также отмечал, что рекрутинг – не панацея. Он лишь упрощает процесс мобилизации в Украине, но не заменяет его.

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