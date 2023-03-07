Трудности перевода: Блащак не говорил, что Patriot уже в Украине — Минобороны Польши

В министерстве национальной обороны Польши отметили, что появление в испанском издании упоминания польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой при переводе.

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанскому изданию La Razon не говорил, что Украина уже получила ЗРК Patriot, а лишь отметил, что положительное решение о передаче Киеву этой системы ПВО было принято благодаря усилиям Польши.

Об этом в ответ на информационный запрос "Укринформу" сообщили в министерстве национальной обороны Польши.

"Намерение вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака заключалось в том, чтобы указать (в интервью La Razon – ред.), что благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot", — сообщили в министерстве, подчеркнув, что первые польские танки Leopard уже в Украине.

В министерстве отметили, что появление в испанском издании упоминания от польского министра о получении Украиной ЗРК Patriot, очевидно, связано с ошибкой при переводе.

Как известно, испанское издание La Razon в интервью с министром обороны Польши Блащаком написало, что Украина уже получила систему ПВО Patriot. Ряд украинских СМИ разместил новости, сославшись на публикацию.

Напомним, в январе советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что системы Patriot будут на боевом дежурстве в Украине уже в середине весны 2023 года. Как сообщалось в Офисе президента, Украина планирует получить две батареи ЗРК Patriot по 8 пусковых установок. Эти системы могут сбивать баллистические ракеты противника.

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, что Украина уже в марте получит комплексы Patriot и Mamba.

ТСН.ua сообщало об основных характеристиках и стоимости комплекса Patriot. Читайте по этой ссылке.

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