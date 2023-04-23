Трудные бои за Марьинку и Бахмут: Генштаб — о ситуации на фронте и обстрелах россиян

ВСУ за сутки отразили более 45 штурмов российских окупантов.
На фронте продолжаются ожесточенные бои за Марьинку и Бахмут. Российские оккупанты постоянно наступают на этих направлениях, пытаясь оккупировать украинские города.
Об этом 23 апреля говорится в строительстве Генштаба ВСУ.
За сутки россияне нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов Красная Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Миловое и Красное Перше на Харьковщине.
- На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.
- На Лиманском направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.
- В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
- На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Заличнычне, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Ветеленске, Кизомис Херсонской области и город Херсон.
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 — "Орлан-10".
Напомним, Кулеба рассказал, зачем Россия продолжает войну против Украины.
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