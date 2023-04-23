Трудные бои за Марьинку и Бахмут: Генштаб — о ситуации на фронте и обстрелах россиян

ВСУ за сутки отразили более 45 штурмов российских окупантов.

На фронте продолжаются ожесточенные бои за Марьинку и Бахмут. Российские оккупанты постоянно наступают на этих направлениях, пытаясь оккупировать украинские города.

Об этом 23 апреля говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

За сутки россияне нанесли 28 авиационных ударов и совершили около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия противник сосредотачивается на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток были отражены более 45 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации.

оперативная обстановка остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах. На территории республики Беларусь продолжают находиться некоторые подразделения территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов Красная Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Миловое и Красное Перше на Харьковщине.

противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. В течение суток совершил обстрелы населенных пунктов Красная Заря Сумской области, а также Гоптовка, Зеленое, Нескучное, Бударки, Миловое и Красное Перше на Харьковщине. На Купянском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области.

артиллерийские обстрелы противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Гряниковка, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Берестово Харьковской области. На Лиманском направлении этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

этого времени противник наступательных действий не проводил. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Диброва, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в окрестностях населенных пунктов Григоровка и Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Константиновка и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского Донецкой области, успеха не имел, понес большие потери. Совершил обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения, в частности: Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области.

в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в северной и центральной частях населенного пункта Марьинка, а также в Новомихайловке Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка и Парасковеевка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.

в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Богоявленка, Новоукраинка, Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области. В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 35 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Заличнычне, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Берислав, Веселое, Ивановка, Инженерное, Антоновка, Днепровское, Ветеленске, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА типа "Мерлин" и 1 — "Орлан-10".

Напомним, Кулеба рассказал, зачем Россия продолжает войну против Украины.

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