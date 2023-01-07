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"Трудные кровопролитные бои": в ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1976
Время на прочтение
2 мин
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"Трудные кровопролитные бои": в ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

Фото: Associated Press

Город не был захвачен россиянами.

В Соледаре Донецкой области продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Армия РФ не контролирует город. Враг несет большие потери.

Об этом в эфире телемарафона 7 января сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый.

"Там (в Соледаре Ред.) идут тяжелые кровопролитные бои", — рассказал спикер.

Только с начала этих суток было 76 обстрелов и 10 боевых столкновений. По его словам, украинские  защитники пытаются выровнять тактическое положение, а также нанести россиянам максимальные потери в личном составе и технике.

"Делаем все, чтобы сохранить свои силы. Соледар не находится под контролем РФ. Тактика у них не изменилась: массированные атаки надвигающейся непрерывно пехотой шаг за шагом у них получались небольшие продвижения", — рассказал Черевый.

Спикер ВСУ также заявил, что Бахмут также остается под контролем украинских воинов, но интенсивность боев не снизилась.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан считает, что РФ готова наступать на Донецком фронте, о чем свидетельствует их перемещение. Попытки штурма оккупанты предпримут сразу после Рождества.

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Дата публикации
Просмотры
1976
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