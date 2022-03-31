"Трудные роды" и тайники в коробке: самые курьезные случаи того, как мужчины пытаются сбежать из Украины

В Госпогранслужбе опубликовали самые курьезные случаи попыток побега.
Пока одни мужчины идут добровольно защищать Украину и даже для этого возвращают из-за границы, другие пытаются незаконно выехать из государства.
Государственная пограничная служба опубликовала топ-7 самых курьезных попыток выехать из Украины в условиях военного времени:
Мужчина вызвал из Болгарии в Киев скорую помощь, чтобы его выпустили из Украины. Произошло это в пункте пропуска "Орловка" в Одесской области. Мужчина утверждал, что он болен и просил выпустить его на лечение. Однако украинец был здоров.
В Закарпатье отец и сын утверждали, что они многодетные родители и просили их выпустить, эта информация не подтвердилась, поскольку свидетельства о рождении детей были фальшивыми.
Чтобы попасть в Румынию, мужчина спрятался под сиденьем автомобиля, однако его нашли.
На Закарпатье мужчина показал свидетельство о смерти жены и утверждал, что самостоятельно воспитывает двоих сыновей. Однако бланк свидетельства оказался поддельным.
В пункте пропуска "Порубное" мужчина переоделся в женскую одежду, чтобы ее выпустили из Украины.
В Винницкой области житель Луганщины показал военный билет, согласно которому его комиссовали из-за "тяжких родов".
На Буковине мужчина спрятался в бейби-боксе, чтобы покинуть Украину, но пограничники его нашли.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за границы вернулись более полумиллиона украинцев. Преимущественно это мужчины, решившие защищать свою Родину. Но в последние дни все больше возвращаются домой и женщины с детьми, которые бежали из-под обстрелов.
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