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Трупная вонь над Мелитополем: оккупанты сжигают своих погибших в мобильных крематориях

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Трупная вонь над Мелитополем: оккупанты сжигают своих погибших в мобильных крематориях

Кремации проводятся без идентификации и учета погибших российских военных

Российские захватчики с помощью мобильных крематориев хотят скрыть реальные потери на войне.

Враг продолжает скрывать свои потери на войне в Украине. Для этого активно использует мобильные крематории.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 4 июля.

"В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками", — говорится в сводке.

В Генштабе отметили, что местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.

Напомним, в ГУР рассказали, сколько еще резервов у России для продолжения войны.

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Дата публикации
Просмотры
678
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