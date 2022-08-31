"Трупный запах": оккупанты не могут без хлорки отремонтировать драмтеатр в Мариуполе

Строители не могут приступить к ремонту разрушенного здания, трупный запах пробивается через слой бетона.
Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики не могут без хлорки вовремя приступить к ремонту драмтеатра из-за невыносимого трупного запаха в здании.
Об этом сообщает Мариупольская городская власть со ссылкой на российского журналиста-оппозиционера Александра Невзорова.
По его словам, российские строители "ломанулись" в Мариуполь на распыление огромных бюджетов "восстановления".
"Пишут:" неделю кукуем, сидим сложа лапкии, эти тупари не везут хлорку. Без хлорки никак. Где большие скопления трупов (в здании – ред.), там надо хлорку и только потом бетон, если просто лить бетон на трупы – вонь как-то пробивается даже через толстый слой бетона”, – рассказал Невзоров.
По его словам, строителям приказали не поднимать шум и не вытаскивать трупы, а "тихо бетонировать".
Напомним, мариупольский волонтер, забиравший людей из драмтеатра, назвал значительно большее количество погибших там.
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