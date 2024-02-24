Трупов столько, что боятся их вывозить в РФ: Невзоров — о безумных потерях окупантов во время взятия Авдеевки

Авдеевка Донецкой области засеяна трупами штурмовавших ее оккупантов. Военно-политическое руководство России решило не вывозить трупы, чтобы "не пугать" граждан РФ.

Об этом в своем Telegram-канале написал российский оппозиционер Александр Невзоров.

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"У орков, видимо, "осень". Они пытаются считать своих "цыплят" в окрестностях Авдеевки. Уютного городка больше нет. Есть пропитанные кровью руины, не пригодные ни для "расположения, ни для складов. Всюду русские трупы. В руинах бродят "мобики" и зеки. В поисках курева и заначек они потрошат своих мертвых товарищей. Трупы из-под Авдеевки решено не вывозить, чтобы не пугать Ростовские морги", — говорится в сообщении.

Как он пояснил, российское командование хорошо осознает потери при взятии Авдеевки, а потому, чтобы не испугать новомобилизованных, приказали покинуть трупы окупантов.

"Складывать трупы в штабеля на полигонах непедагогически. Новобранцы, оценив высоту этих штабелей, легко разгадают и свою судьбу. Поэтому тело решено оставить "на весну". Расчет на то, что весной они и сами как-то смешаются с другой грязью этой войны", — считает оппозиционер.

Напомним, третья штурмовая бригада показала интенсивные бои в Авдеевке, когда туда зашли первые бойцы.

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