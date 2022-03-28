"Трупы гниют прямо на улицах, это ужас" — Зеленский о циничном отношении Путина к своим солдатам, которых отправил в Украину

"Трупы гниют прямо на улицах, это ужас" — Зеленский о циничном отношении Путина к своим солдатам, которых отправил в Украину

Путин бросает российских солдат на войну против Украины как поленья в топку поезда, сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль отправляет своих солдат, которым диктатор Владимир Путин отдал приказ воевать против Украины, на убой и отказывается забирать тела убитых оккупантов. А сами россияне даже не оплакивают погибших армейцев.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Economist.

По его словам, Россия за месяц теряет 15 тысяч своих солдат и он не понимает, как и почему оккупанты даже не оплакивают собственные потери.

"Около 15 000 [русских солдат] было убито за один месяц. Мы в Украине говорим о нашей войне, которая длится уже восемь лет. Восемь лет! За восемь лет мы также потеряли 15 000 жизней. А Россия за месяц теряет 15 000 своих солдат!" – высказался Зеленский.

Глава государства отметил, что его удивляет безразличное отношение России к своим военным. По его словам, пока пропагандисты кричат на всех каналах о "мужественных воинах, защищающих Россию", "мужественные воины" гниют на украинской земле, потому что РФ отказывается забирать их тела.

"Он (Путин. — Ред.) бросает русских солдат, как полена в топку поезда. И даже не хоронят. Их вообще не хоронят. Их трупы оставляют на улицах. В нескольких городах, небольших городах наши солдаты говорят, что из-за запаха невозможно дышать. Это запах гниющей плоти. Это полный ужас", — сказал Зеленский.

На фоне тотального безразличия России к своим гражданам Украина показывает кардинально иное отношение к ценности каждой жизни, удивительную любовь к своей земле и людям и безграничное уважение к погибшим.

"Наши бесстрашные солдаты сейчас защищают Мариуполь. Они могли бы уйти сейчас, если бы захотели. Они могли бы уже давно уехать, но они не покидают город. Знаете почему? Потому что в городе еще живы, есть раненые. А еще есть мертвые. Защитники. Украина говорят, что они должны остаться и похоронить погибших в бою и спасти жизнь раненых в бою", — подчеркнул Зеленский.

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