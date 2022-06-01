"Трупы гражданских до сих пор сжигают": оккупанты уничтожают села, которые не могут взять в честном бою (аудио)

"Трупы гражданских до сих пор сжигают": оккупанты уничтожают села, которые не могут взять в честном бою (аудио)

СБУ перехватила разговор оккупанта, рассказывающего об уничтожении сел, где даже нет ВСУ.

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского захватчика, рассказывающего жене, как они уничтожают украинские села вместе с жителями, несмотря на то, что там не находятся украинские военные.

СБУ опубликовала в Telegram разговор находящегося в Донецкой области солдата РФ.

"Комбриг приезжает: вы что, оху**и? Два дня уже деревеньку не можете взять? Ну, там же гражданские, – отвечают наши. Да вообще пох*й! Откат полтора километра и залп из всех орудий!..И все, просто сравняли с землей. Трупы до сих пор в этой деревне сжигают... и укропов, и мирных, там всех подряд", — рассказывает он.

С начала полномасштабного вторжения, СБУ уже открыла более 10 тыс. производств по преступлениям российских захватчиков.

Напомним, российские захватчики уходят на войну, подписывая согласие на убийство гражданских (видео).

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