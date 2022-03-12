Трупы разлагаются и воняют: СМИ узнали о переполненном оккупантами морге в белорусском Мозыре

Белорусские врачи предполагают, что где-то поблизости существует мобильный крематорий или просто погибших оккупантов просто тайком захороняют.
В белорусском городе Мозырь морг забит трупами российских оккупантов, которые разлагаются и нестерпимо воняют.
Об этом сообщает Российская служба ВВС.
Мозырь — белорусский город с населением более 100 тыс. человек, расположенный примерно в 60 километрах от украинской границы.
По словам собеседника издания, на улицах города много военных РФ — предположительно из Чечни и автомобилей с российскими номерами.
"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 квадратных метров, там их складывают некоторое время, они гниют, воняют — потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом. Сколько этих трупов – никто не знает, но все в ужасе от происходящего", – отмечает источник издания.
Белорусские врачи предполагают, что где-то поблизости существует мобильный крематорий или просто погибших оккупантов просто тайком захороняют.
В официальных СМИ Беларуси информации о лечении пострадавших российских военных нет.
Ранее сообщалось, что в белорусском Мозыре больницы переполнены убитыми и ранеными оккупантами, в моргах горы трупов и охрана КГБ.