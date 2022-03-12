Трупы разлагаются и воняют: СМИ узнали о переполненном оккупантами морге в белорусском Мозыре

Трупы разлагаются и воняют: СМИ узнали о переполненном оккупантами морге в белорусском Мозыре

Белорусские врачи предполагают, что где-то поблизости существует мобильный крематорий или просто погибших оккупантов просто тайком захороняют.

В белорусском городе Мозырь морг забит трупами российских оккупантов, которые разлагаются и нестерпимо воняют.

Об этом сообщает Российская служба ВВС.

Мозырь — белорусский город с населением более 100 тыс. человек, расположенный примерно в 60 километрах от украинской границы.

По словам собеседника издания, на улицах города много военных РФ — предположительно из Чечни и автомобилей с российскими номерами.

"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение – 5 на 5 квадратных метров, там их складывают некоторое время, они гниют, воняют — потом тела куда-то увозят. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом. Сколько этих трупов – никто не знает, но все в ужасе от происходящего", – отмечает источник издания.

Белорусские врачи предполагают, что где-то поблизости существует мобильный крематорий или просто погибших оккупантов просто тайком захороняют.

В официальных СМИ Беларуси информации о лечении пострадавших российских военных нет.

Ранее сообщалось, что в белорусском Мозыре больницы переполнены убитыми и ранеными оккупантами, в моргах горы трупов и охрана КГБ.