Трупы вывозили грузовиками: разведка опубликовала разговор россиян о сотнях ликвидированных в Макеевке

Россияне считают, что в Шойгу скрывают потери оккупантов.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило разговор российского оккупанта с его супругой. Там женщина рассказывает захватчику, что ей якобы точно известно о 610 ликвидированных в Макеевке Донецкой области.
Об этом сообщает ГУР МО.
Жена рассказывает захватчику, что она лично знает военного оккупационной армии, который вывозил трупы россиян после удара по казарме в ПТУ.
"Он лично перевозил тела из Макеевки, говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 камазов, говорит, вывез", – говорит россиянка.
Ее муж признается, что это похоже на правду, потому что история о 63 ликвидированных выглядит неправдоподобно. Оккупант говорит, что командование скрывает реальные потери, чтобы не было бунта.
Удар по казарме россиян в оккупированной Макеевке
ВСУ в новогоднюю ночь обстреляли казарму российских оккупантов, которую те обустроили в помещении ПТУ в оккупированной Макеевке.
Так называемые российские "военкоры" начали вопить о том, что этим ударом удалось ликвидировать многие захватчики. Число погибших якобы может составить несколько сотен. Впоследствии оккупационное Минобороны признало успешные действия ВСУ, однако в стиле "патер нет", заявило о гибели небольшого количества оккупантов.
В Сети же опубликовали видео, на котором выживший в Макеевке оккупант признается, что удар произошел после того, как россиян согнали слушать новогоднее поздравление диктатора Путина.
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