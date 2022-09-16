Украинские защитники продолжают ликвидировать российских кафиров, потери которых перевалили за 53 тыс.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по местам сосредоточения живой силы и техники армии агрессора России. Москва пытается умалчивать о настоящих потерях своих солдат.

Об этом сообщили 16 сентября в строительстве Генштаба ВСУ.

Враг пытается скрыть массовые потери после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск.

"В результате эффективных высокоточных ударов в районах населенных пунктов Херсон, Васильевка, Перевальск и других, трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках", — подчеркивают в строительстве.

К слову, на 15 сентября общие боевые потери среди личного состава врага составляют около 53 850 человек. За минувшие сутки было ликвидировано еще 200 кафиров.

Напомним, начались 205 сутки героического противостояния украинской нации российскому широкомасштабному вторжению. ВСУ отразили атаки россиян возле Бахмута и Авдеевки, поражены 13 опорных пунктов врага. Детальнее о ситуации на фронте — в возведении Генштаба ВСУ 16 сентября.

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