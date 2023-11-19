Трупы вывозят "Камазами", а раненые лежат на полу в больнице: оккупант о потерях РФ возле Авдеевки

Оккупант рассказал, что мест для раненых захватчиков в российских больницах не хватает, поэтому они просто лежат на полу.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупанта со своими родственниками.

На этот раз оккупант рассказал о больших потерях в подразделениях российской армии, действующих на Авдеевском направлении. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

"Народа много, пацанов б***ь вообще везут машинами каждый день. Я же в гражданской больнице лежу, потому что там (в военном госпитале. – Ред.) все забито в три этажа. Все лежат н***й без рук, без ног."300-х" каждый день "Камазы" везут, "200-х" тоже немало. Поэтому нас и по гражданским больницам и разбрасывали. В Ростове вообще н***й пацаны на полу спят в коридоре. Сюда везут преимущественно авдеевских с разных сторон. П**ец короче", – рассказал оккупант.