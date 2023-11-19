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Трупы вывозят "Камазами", а раненые лежат на полу в больнице: оккупант о потерях РФ возле Авдеевки

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Трупы вывозят "Камазами", а раненые лежат на полу в больнице: оккупант о потерях РФ возле Авдеевки

Перехват ГУР / Фото: ГУР Минобороны

Оккупант рассказал, что мест для раненых захватчиков в российских больницах не хватает, поэтому они просто лежат на полу.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупанта со своими родственниками.

На этот раз оккупант рассказал о больших потерях в подразделениях российской армии, действующих на Авдеевском направлении. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

"Народа много, пацанов б***ь вообще везут машинами каждый день. Я же в гражданской больнице лежу, потому что там (в военном госпитале. – Ред.) все забито в три этажа. Все лежат н***й без рук, без ног."300-х" каждый день "Камазы" везут, "200-х" тоже немало. Поэтому нас и по гражданским больницам и разбрасывали. В Ростове вообще н***й пацаны на полу спят в коридоре. Сюда везут преимущественно авдеевских с разных сторон. П**ец короче", – рассказал оккупант.

Трупы вывозят "Камазами", а раненые лежат на полу в больнице: оккупант о потерях РФ возле Авдеевки

Трупы вывозят "Камазами", а раненые лежат на полу в больнице: оккупант о потерях РФ возле Авдеевки

Напомним, в другом перехваченном разговоре солдат РФ жаловался на состояние своей армии. Он отмечал, что она осталась на уровне СССР, а у украинцев "все круче".

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Дата публикации
Просмотры
304
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