"Трусливые варвары, которые бросали своих, чтобы вынести стиральные машинки украинцев" — Зеленский о военных РФ

"Трусливые варвары, которые бросали своих, чтобы вынести стиральные машинки украинцев" — Зеленский о военных РФ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российских солдат, зверски убивавших мирных людей, трусливыми варварами и заявил, что оккупанты бросали своих собратьев ради мародерства.

Украинский президент заявил, что не понимает, как армейцы Путина могли угонять бытовую технику и личные вещи убитых мирных граждан, бросая своих погибших и раненых сослуживцев.

Об этом Зеленский заявил он в интервью австралийскому телеканалу Nine Network.

"А как ты бросил своих? Ты с ними шел, курили сигареты, стреляли, вы ели, спали, наступали. Мы для вас враги, окей. А кто он тебе? Когда они бросали людей, они же их не хоронили, не забирали, они раненых не забирали, они бежали... Это просто трусливые варвары. Они бросали своих людей, чтобы вынести стиральные машинки из домов, чтобы вынести телефоны, какую-то одежду, и бросали своих раненых", — сказал Зеленский.

По словам президента, когда он впервые увидел зверства оккупантов, чувствовал боль, впоследствии к нему пришло непонимание.

"Испытывал ненависть, испытывал желание мести. Это первое чувство, потом спадает такая злая эмоция и приходит непонимание", — рассказал он.

Напомним, на захваченных территориях оккупанты грабят местных жителей, похищая алкоголь и продукты.

Тем временем в Крыму оккупанты торгуют украденными в Украине вещами.

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