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В ВСУ прокомментировали дальнейшую судьбу Крымского моста
Командующий ВМС отказался подробно комментировать динамику атак на Крым, однако заверил, что боевая работа продолжается.
Керченский мост, соединяющий оккупированный Крым с Россией, продолжает оставаться одной из приоритетных целей украинских военных.
Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неежпапа в интервью проекту Крым.Реалии.
"Мост - сложная мишень, особенно сейчас. Но нет крепостей, которые невозможно разрушить, как и границ, которые нельзя перейти. Это такая же цель, как и многие другие", - отметил он.
Неижпапа подчеркнул, что в войне важно сохранять информационную тишину. По его словам, анонсировать удары — ошибочная стратегия: "Если мы скажем, что завтра нанесем удар по мосту, то об этом узнает и противник".
Командующий ВМС отказался подробно комментировать динамику атак на Крым, однако заверил, что боевая работа продолжается.
"Цели на полуострове и других регионах, где есть враг, остаются. Поражения происходят, хотя не все случаи освещаются в СМИ. Возможно, активность несколько изменилась из-за приоритетности других направлений", - добавил он.
Керченский мост – стратегический объект для оккупантов: через него осуществляется основная поставка войск на полуостров. Впервые мост был атакован 8 октября 2022 года. Как позже сообщил глава СБУ Василий Малюк, тогда для удара использовали самодельные взрывные устройства общей мощностью 21 тонна в тротиловом эквиваленте.
Ранее командующий ВМС сказал, способна ли Украина контролировать перемирие в море .