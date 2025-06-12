Цифры против риторики: The Washington Post оценил подлинную цену российского наступления

Каковы подлинные потери РФ в войне против Украины. / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

Между январем 2024 и май 2025 г. России удалось захватить менее 1800 квадратных миль новых территорий. При этом человеческие и технические потери России беспрецедентны: за время вторжения общие потери РФ превысили суммарное количество погибших советских и российских военных во всех войнах после 1945 года. К концу лета количество погибших и раненых, вероятно, превысит миллион.

Издание The Washington Post оценило подлинную цену российского наступления.

С начала 2024 года Россия потеряла около 1200 бронемашин, 3200 боевых машин пехоты и 1900 танков. Потери российской техники на фронте сейчас превышают украинские в 2-5 раз.

Реклама

Несмотря на инициативу в наступлении, российская армия сталкивается с хорошо укрепленными украинскими позициями: минные поля, траншеи, противотанковые заграждения, артиллерийские рубежи. Украина также активно использует FPV-дроны — по данным именно они стали основной причиной потерь на поле боя 2024 года. Украинская глубокая оборона, усиленная западной поддержкой, превратила войну в истощение, где преимущество за обороняющимися.

На этом фоне российское командование делает ставку не столько на военную победу, сколько на политическое истощение Запада. В частности, в Вашингтоне. Москва продолжает настаивать на максималистских условиях в переговорах и в то же время демонстрирует слабый интерес к серьезной дипломатии. Но реальность такова: за бравадой Кремля скрывается крайне ослабленная армия.

У США есть инструменты, чтобы изменить динамику. Сейчас Конгресс рассматривает двухпартийный законопроект, предусматривающий новые санкции против России, включая вторичные санкции в отношении стран, помогающих Кремлю обходить ограничения. По оценкам, эти меры могут уменьшить нефтяные доходы РФ на 20%, в то же время увеличив стоимость бензина в США всего на 15 центов за галлон.

Кроме того, Украине нужны дополнительные средства противовоздушной обороны для защиты военных и гражданских, дальнобойное оружие для ударов по базам и командным пунктам, а также больше боеприпасов для стабилизации всей линии фронта.

Реклама

Россия не наступает — она выдыхается, платя в нескольких метрах земли тысячами жизней. Превратить это в победу Путин сможет только в одном случае — если Вашингтон позволит ему это сделать.

Ранее генерал-лейтенант в отставке, экскомандующий армией США в Европе Бен Годжес рассказал, сколь долго Россия может поддерживать темп массированных атак по Украине и в целом воевать, и что может заставить Москву начать настоящие переговоры о мире.