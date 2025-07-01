Цифры шокируют: десятки тысяч украинцев пропали без вести во время войны

уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов / © МВД

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Из-за войны в Украине без вести пропавшими считаются более 70 тысяч человек.

Такие ужасные цифры озвучил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов во время презентации Единой информационной платформы по без вести пропавших.

Добросердов подчеркнул, что в поисках возникает два основных вопроса: подтверждение страной-агрессором списка пленных и отсутствие возможности работать розыскным группам в серой зоне и на оккупированных территориях.

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«По идентификации, конечно, самый большой вопрос это количество. Количество тел, которые необходимо идентифицировать. И сделать это а) оперативно, б) достоверно… Сейчас более 6 тысяч тел — это только во время последней репатриации. Сейчас в розыске (в общей сложности — ред.) — 70 тысяч человек», — резюмировал он.

Отметим, во время очередного этапа большого обмена пленными 12 июня в Украину вернулись несколько человек, которых считали без вести пропавшими.

Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время полномасштабной войны с Россией погибло 45 100 украинских военных, а 390 тысяч получили ранения. Также Зеленский отметил количество пропавших без вести украинцев и тех, кто оказался в плену.

«Это тысячи людей, которые пропали без вести. Действительно тысячи. Сколько из них действительно пропавших без вести, а сколько — заключенных, я сегодня не знаю», — добавил он.

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Однако сейчас продолжается работа, чтобы установить точное количество военнопленных.

Стоит отметить, что во время каждого обмена пленными возвращаются люди, которых РФ не подтверждала.