- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 760
- Время на прочтение
- 2 мин
Цифры сначала были другими: командующий ДШВ раскрыл, сколько территории вернули ВСУ во время двух операций
ВСУ возобновили контроль над более чем 800 квадратными километрами территории.
Украинские Вооруженные силы по результатам двух наступательных операций возобновили контроль над более чем 800 квадратными километрами территории. В то же время, оценку результатов одной из операций впоследствии пересмотрели и уточнили.
Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос о достоверности данных об освобожденных территориях.
По словам Апостола, первоначально показатели одной из операций были выше. Впрочем, впоследствии их скорректировали из-за изменения методики подсчета. Он объяснил, что причиной стало уточнение подхода к учету территорий, где шли боевые действия и фиксировалось присутствие российских войск.
Заметим, что во время обсуждения также подняли вопросы разграничения территорий, находившихся под устойчивым контролем армии РФ и районов, куда российские оккупанты только проникали небольшими группами.
В то же время президент Владимир Зеленский 9 ноября сообщил, что подразделения ДШВ провели успешную наступательную операцию на Александровском направлении, вернув более 800 квадратных километров территории.
К слову, в конце октября Зеленский сообщал, что украинские войска вернули под контроль более 1000 кв. км в год. Он назвал три знаковых операции сил обороны в этом году. Во время первой, которую провели Десантно-штурмовые войска, удалось уволить более 800 кв. км территории. Второй стала операция «Вивальди» в Донецкой области — защитники вернули более 200 кв. км. Третью операцию — «Велес» — проводит корпус «Хартия» вблизи Купянска.
Напомним, в статье The Wall Street Journal говорится, что Владимир Путин имел четыре плана победить Украину. Однако половина из них уже проваливаются. В то же время другие два пункта плана имеют более высокие шансы на реализацию в ближайшей перспективе к следующему году.
В этом году российская армия продемонстрировала самые низкие темпы продвижения на востоке Украины с начала полномасштабной войны. Попытки оцепить украинские оборонные позиции на востоке Донецкой области не дали ожидаемого результата. В настоящее время РФ пытается совершить еще один прорыв до наступления зимы, которая может осложнить наступательные действия. В то же время украинские защитники продолжают удерживать позиции, несмотря на хронический дефицит личного состава.