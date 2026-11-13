Цифры сначала были другими: командующий ДШВ раскрыл, сколько территории вернули ВСУ во время двух операций

командующий ДШВ Олег Апостол / © ТСН

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Украинские Вооруженные силы по результатам двух наступательных операций возобновили контроль над более чем 800 квадратными километрами территории. В то же время, оценку результатов одной из операций впоследствии пересмотрели и уточнили.

Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол во время встречи с журналистами, отвечая на вопрос о достоверности данных об освобожденных территориях.

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По словам Апостола, первоначально показатели одной из операций были выше. Впрочем, впоследствии их скорректировали из-за изменения методики подсчета. Он объяснил, что причиной стало уточнение подхода к учету территорий, где шли боевые действия и фиксировалось присутствие российских войск.

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Заметим, что во время обсуждения также подняли вопросы разграничения территорий, находившихся под устойчивым контролем армии РФ и районов, куда российские оккупанты только проникали небольшими группами.

В то же время президент Владимир Зеленский 9 ноября сообщил, что подразделения ДШВ провели успешную наступательную операцию на Александровском направлении, вернув более 800 квадратных километров территории.

К слову, в конце октября Зеленский сообщал, что украинские войска вернули под контроль более 1000 кв. км в год. Он назвал три знаковых операции сил обороны в этом году. Во время первой, которую провели Десантно-штурмовые войска, удалось уволить более 800 кв. км территории. Второй стала операция «Вивальди» в Донецкой области — защитники вернули более 200 кв. км. Третью операцию — «Велес» — проводит корпус «Хартия» вблизи Купянска.

Напомним, в статье The Wall Street Journal говорится, что Владимир Путин имел четыре плана победить Украину. Однако половина из них уже проваливаются. В то же время другие два пункта плана имеют более высокие шансы на реализацию в ближайшей перспективе к следующему году.

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В этом году российская армия продемонстрировала самые низкие темпы продвижения на востоке Украины с начала полномасштабной войны. Попытки оцепить украинские оборонные позиции на востоке Донецкой области не дали ожидаемого результата. В настоящее время РФ пытается совершить еще один прорыв до наступления зимы, которая может осложнить наступательные действия. В то же время украинские защитники продолжают удерживать позиции, несмотря на хронический дефицит личного состава.

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