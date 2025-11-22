ТСН в социальных сетях

Циничная атака РФ на Тернополь: количество погибших возросло уже до 33 (фото)

Пока не все люди еще найдены, спасатели ищут.

Поиски людей

В Тернополе 19 ноября российская ракета попала в многоэтажный дом. Сейчас количество жертв растет, продолжаются работы по разбору завалов.

Об этом сообщили в ГСЧС.

«В Тернополе поисково-спасательные работы продолжаются четвертые сутки. 22 ноября около 16:00 спасатели обнаружили тело женщины. Количество погибших возросло до 33», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 ноября Россия цинично совершила атаку Тернополь ракетами и дронами. Враг попал по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько этажей и под завалами оказались люди.

По информации от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, пока известно о 25 погибших из-за атаки на Тернополь (среди них трое детей). Количество пострадавших возросло до 73 (15 из них — дети).

Также ранее сообщалось, что под завалами может быть 20-летний парень.

