Циничная атака РФ на Тернополь: количество погибших возросло уже до 33 (фото)
Пока не все люди еще найдены, спасатели ищут.
В Тернополе 19 ноября российская ракета попала в многоэтажный дом. Сейчас количество жертв растет, продолжаются работы по разбору завалов.
Об этом сообщили в ГСЧС.
«В Тернополе поисково-спасательные работы продолжаются четвертые сутки. 22 ноября около 16:00 спасатели обнаружили тело женщины. Количество погибших возросло до 33», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 ноября Россия цинично совершила атаку Тернополь ракетами и дронами. Враг попал по жилым многоэтажкам. Вспыхнули пожары, подверглись разрушениям несколько этажей и под завалами оказались люди.
По информации от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, пока известно о 25 погибших из-за атаки на Тернополь (среди них трое детей). Количество пострадавших возросло до 73 (15 из них — дети).
Также ранее сообщалось, что под завалами может быть 20-летний парень.