- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 24
- Время на прочтение
- 1 мин
ТЦК обяжут фиксировать вручение повесток на бодикамеру - Минобороны
С 1 сентября все работники ТЦК и СП должны носить бодикамеры и фиксировать вручение повесток и проверки документов.
С 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут обязаны носить бодикамеры при проверке документов и вручении повесток.
Об этом сообщил Министр обороны Денис Шмигаль.
По его словам, видеофиксация станет обязательным условием обеспечения прозрачности и законности действий представителей ТЦК, а также для защиты прав граждан. При нарушении порядка фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.
"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил министр.
По данным Министерства обороны, уровень обеспеченности бодикамерами составляет примерно 85%. Продолжается закупка дополнительных средств видеофиксации.
Напомним, в Украине изменились правила вручения повесток по мобилизации. Кабинет министров принял соответствующее постановление (№916 от 30 июля 2025 г.).