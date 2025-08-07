ТСН в социальных сетях

ТЦК обяжут фиксировать вручение повесток на бодикамеру - Минобороны

С 1 сентября все работники ТЦК и СП должны носить бодикамеры и фиксировать вручение повесток и проверки документов.

ТЦК

ТЦК / © ТСН

С 1 сентября все работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки будут обязаны носить бодикамеры при проверке документов и вручении повесток.

Об этом сообщил Министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, видеофиксация станет обязательным условием обеспечения прозрачности и законности действий представителей ТЦК, а также для защиты прав граждан. При нарушении порядка фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность.

"Этот шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности групп уведомлений ТЦК, а также защитить права обеих сторон", - отметил министр.

По данным Министерства обороны, уровень обеспеченности бодикамерами составляет примерно 85%. Продолжается закупка дополнительных средств видеофиксации.

Напомним, в Украине изменились правила вручения повесток по мобилизации. Кабинет министров принял соответствующее постановление (№916 от 30 июля 2025 г.).

