Ту-22М3 – бомбардировщик, который терроризирует нас ночами: история, характеристика, вооружение

Что представляет самолет Ту-22М3, его характеристики, особенности, вооружение, которое он несет – в материале ТСН.ua

Почти, что не каждую ночь украинцы читают в телеграмм-каналах, что «Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики – самолеты Ту-22М3, которые могут нести крылатые ракеты Х-22 и МиГ-31К, имеющие на борту аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал".

Кремль использует бомбардировщики Ту-22М3, предназначенные для уничтожения авианосцев, бомбардировки городов.

Рассказываем, что представлять собой самолет Ту-22М3

Назначение и история возникновения Ту-22М3

Ту-22М3 – это специфический самолет, который создавался под концепцию скоростного прорыва противовоздушной обороны и уничтожения авианосцев противника.

За предшественником Ту-22М3 — Ту-22, серийное производство которого было начато в 1959 году, закрепилась одна из худших репутаций среди советских самолетов. Такую репутацию он получил из-за высокой аварийности. Самолет был сложен в управлении при взлете и посадке из-за высоких скоростей и неудачного размещения двигателей. Еще одной его проблемой было катапультирование вниз, что делало невозможным эвакуацию из самолета на высоте ниже 350 метров. Из-за этих недостатков, из 311 производимых самолетов было потеряно 70.

Однако эти недостатки были частично исправлены в последующих итерациях самолета. В 1967 году стартовала работа над модернизацией Ту-22. При этом эта модернизация предполагала полную переработку машины. Модернизация производилась под новые авиационные двигатели НК-25. Кроме того, была переоборудована кабина, количество членов экипажа доведено до четырех, а их катапультирование изменено на катапультирование вверх, внедрено крыло с переменной геометрией, полностью переработана силовая установка с новыми двигателями, заменена бортовая радиоэлектронная оснастка и т.д.

Стоимость программы разработки составила 60 млн 250 тыс. советских рублей по ценам 1965 года. Фактически, Ту-22М3 – это совсем другой самолет. Впрочем, для принятия на вооружение новой модели понадобилось около 12 лет работы.

Самолет введен в эксплуатацию в 1974 году. Свой первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978 года запущен в серийное производство, которое прекращено в 1993 году. Всего на Казанском авиазаводе было построено 268 самолетов Ту-22М3.

Ту-22М3 с самого начала эксплуатации имел постоянные проблемы из-за инженерного несовершенства, из-за чего гибли российские пилоты. Так, в 2019 году на Кольском полуострове такой самолет разбился при посадке в плохих погодных условиях. А в 2021 году на Ту-22М3 произошел нештатный износ системы катапультирования, из-за чего погибли трое членов экипажа.

В 2018 году РФ создала еще одну модернизированную версию этого самолета – Ту-22М3М, расширив его боевой потенциал. Впрочем, сегодня на вооружении воздушно-космических сил РФ стоит только одна машина.

Ту-22М3

Вооружение Ту-22М3

Основное вооружение бомбардировщика – противокорабельная гиперзвуковая крылатая ракета Х-22Н с облегченной фугасно-кумулятивной боеголовкой, а также ракета Х-22ПСИ с мегатонной боеголовкой и дальностью пуска почти 500 км. Кроме того, самолет может нести бомбы, и за одну бомбардировку способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям.

Технические и лётные характеристики Ту-22М3

Экипаж: 4 человека.

Длина: 41,46м.

Размах крыльев: от 23,3 м до 34,28 м.

Максимальная взлетная масса: 126 000 кг.

Силовая установка: два двигателя НК-25.

Максимальная скорость: 2300 км/ч (возле земли 1050 км/ч).

Боевой радиус: 2410 км.

Практический потолок: 13 300 м.

Максимальная бомбовая нагрузка: 24 000 кг.

Максимальная ракетная нагрузка Х-22 (штук): 3.

Ту-22М3

Использование Ту-22М3 в военных конфликтах

Россия использовала бомбардировщики Ту-22М3 в Сирии, Афганистане, Чечне, Грузии, а теперь и в войне против Украины.

В войне против Грузии группа российских Ту-22М3 наносила прицельных авиаударов по складам боеприпасов грузинской армии, бомбила грузинские аэродромы. После того, как грузинские ПВО в первый же день сбили один самолет Ту-22М3, Россия не использовала их вплоть до конца войны.

В войне против Украины россияне применили Ту-22М3 28 февраля для удара по Харькову, 14 апреля с этого самолета сбрасывали неуправляемые бомбы ФАБ-300 на завод «Азовсталь» в Мариуполе, а 9 мая они атаковали гражданские объекты в Одесской области.

27 июня 2022 года россияне нанесли раетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, 59 человек получили ранения. Удар по Кременчугу был нанесен ракетой Х-22, выпущенной из бомбардировщика Ту-22М3 со стороны Курска.

Ту-22М3 в Украине

После распада СССР Украина получила часть советских бомбардировщиков, среди которых 22 самолета Ту-22М2 и 60 Ту-22М3. Однако позже 19 из них передали России, четыре оставили для музейных экспозиций, а остальные утилизировали.

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