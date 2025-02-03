Туалет в пакетах, еду и воду – из дрона: боец с побратимами провел 22 дня в окружении под Покровском.

Двое побратимов Сергея были ранены в ноги. Бойцы умерли, потому что эвакуировать их не было возможности.

Военный Сергей Тимощук провел 22 дня в окруженной деревне под Покровском – все это время он не снимал одежду и бронежилет, не мылся, в туалет ходил в пакеты, а еду и воду получал из дрона.

История бойца рассказывает hromadske.

40-летний Сергей Тимощук родом из Киевской области. Он – отец двоих детей. Был мобилизован в мае 2024 года. Сейчас – военный 2 механизированного батальона 32 ОМБР.

Сергей признается, что "не рвался на фронт", но решил: если дадут повестку — прятаться не будет.

Сергей Тимощук / Фото: Hromadske.tv

Первое боевое задание после отправки на фронт – боец попал в ад. 7 декабря он с побратимами вышли на позицию в село, в нескольких километрах от Покровска. Местные уже эвакуировались.

Военные должны были засесть в определенном доме, наблюдать и сообщать о врагах, которые, наступая, продвигались малыми группами и оккупировали часть села. Также их задачей было не допустить захвата нашей позиции и сдержать россиян.

"Мы знали, что будем там недели две, поэтому хорошо подготовились. Взяли на шести 40 сухпайках, это где-то 80 килограммов, каждый по упаковке воды, в рюкзаки наложили сникерсов, сухих колбасок. А еще оружие, броник, магазины с патронами. Это все надо донести. Выгрузили нас на остановке неподалеку от нашего дома", – рассказывает Сергей.

Пищевые оставили на остановке в селе, где шли боевые действия, чтобы сначала разведать обстановку. Когда вернулись – на месте уже ничего не было.

Гражданские на линии фронта

"Из местных мы видели одну бабушку на четвертый день, которая с коляской направлялась на выход из села. По улицам периодически ходили какие-то мужики. Думаем, переодетые в гражданское россияне разведывали, где наши позиции. Мы заметили, что и они, и противники в военной форме. заходили в один и тот же дом", — замечает военный.

Сергей рассказывает, что через 22 дня он с собратьями устранили около 40 врагов из стрелкового оружия.

Раненых не было возможности эвакуировать, они скончались

Впоследствии к группе Сергея присоединились три побратима из другой группы. Один из них был ранен в ногу, еще и обморозил ее, у него началась гангрена. Другому прострелили колено.

"Мы бросились тампонировать, чтобы остановить кровотечение. Не получилось. Наложили турникет: надеялись, что прибудет эвак, хотя бы раненых забрать, потому что они были на нескольких позициях. Но до нас невозможно было доехать: территория вокруг уже контролировалась врагом. Наши пытались выслать помощь, но бронетехнику уничтожали", – рассказывает Тимощук об ужасах фронта.

По словам бойца, дрон ежедневно передавал воду и еду, сбрасывал также и лекарства: антибиотики, обезболивающие.

"Но человек с турникетом без ущерба для конечности может находиться два часа. Дальше начинается отмирание тканей, и руку или ногу почти невозможно спасти. Этот боец пролежал с турникетом две недели", – говорит Сергей.

25 декабря, к Рождеству, ребята с ранениями ног скончались с разницей в пол часа. А на следующий день россияне подожгли дом, где находились военные: бросили тряпку, пропитанную воспламеняющимся веществом. Бойцам пришлось бежать, оставив тела павших побратимов.

Еще один раненый был ранен в руку. Он выжил, но ее пришлось ампутировать.

Самое страшное – жажда

Сергей рассказывает, что продукты сбрасывали с дронов: консервы, колбасу, хлеб. Также бойцы имели возможность разогреть еду, сделать чай/кофе. Худшая ситуация была с водой. Ее дрон сбрасывал отдельно от остальной пищи и вещей.

"Дрон доставлял целую упаковку. Ее старались обматывать пустыми бутылками, чтобы уберечь во время падения. И я наблюдал, что выживание одной воды – от 0 до 40%, другой – часто до 100%. Когда бутылки разбивались, то ничего не поделаешь: следующей ходки сегодня не будет. Поэтому мы пытались делать запасы", – говорит военный.

По его словам, каждому бойцу в день доставалось от 300 до 500 грамм воды, а раненым давали больше.

Одежда не меняла три недели

Для гигиены у них были влажные салфетки и сухие души. Ребята ходили в туалет в бутылки и пакеты и все это выбрасывали.

"Так как я оделся 7 декабря, то только 29-го все с себя снял, когда нас поменяли. Казалось, одежда и обувь срослись со мной", — добавил Сергей Тимощук.

Ранее мы писали об отважном защитнике Сергее Мушике, который 59 дней самостоятельно удерживал позицию вблизи Клищиевки Бахмутского района.

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