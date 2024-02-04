"Туда хорошо достает артиллерия": военная сообщила о продвижении оккупантов в Часовом Яру

Оккупанты приблизились к Часовом Яру Донецкой области примерно на 5-7 километров.

Об этом в эфире телемарафона сообщила военнослужащая бригады Национальной гвардии "Рубеж" Кристина Вояк.

"Туда уже очень хорошо достает артиллерия. Разрушения в городе просто катастрофические. Это настоящее лицо "русского мира", которое мы наблюдаем везде, куда противнику удается дойти", – сообщила Вояк.

Напомним, РФ продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировывается на Лиманском.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский отметил, что на направлениях наступления агрессор увеличил количество использования техники, с помощью которой пытается поддержать штурмовые действия пехоты. В сложных условиях ВСУ сдерживают оккупантов и не дают им продвинуться.

"Для продолжения штурмовых действий (ред. на Купянском, Бахмутском и Лиманском направлениях) враг использует штурмовые подразделения сформированные из бывших преступников. Кроме того, противник продолжает перебрасывать резервы по другим направлениям. Наши воины, несмотря на сложные условия, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед", — сказал он.

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