Туда и попала ракета: история мамы и сына, которых убили россияне в больнице Селидово (фото)

14 февраля в результате обстрела российской армией местной больницы погибли 35-летняя Наталья Степаненко и ее единственный 9-летний сын Ярослав Каменев.

Наталья Степаненко и ее сын Ярослав жили в городе Селидово Кураховского района Донецкой области. Накануне обстрела собирались уезжать, однако сына госпитализировали. Туда и попала ракета россиян.

Подробнее о семье говорится в материале OBOZ.UA.

Семья собиралась покинуть город, однако из-за болезни мальчика пришлось задержаться.

Наталья Степаненко с сыном Ярославом погибли при ударе по Селидовому Фото: соцсети, школа№17

Отец мальчика умер еще до войны, Наталья самостоятельно воспитывала сына. Известно, что недавно она похоронила маму.

"Она все время работала, старалась для Ярика, чтобы ему ничего не хватало, все ее внимание было уделено единственному сыночку. Это очень хорошая семья. Наталья и Ярослав оба светлых людей", – рассказывает их бывшая соседка.

Ярослав учился в третьем классе местной. Во время войны не пропустил ни одного урока онлайн, был очень активный, толковый, старательный парень, учительница его хвалила. У него было много друзей среди одноклассников.

Последствия обстрела армии РФ по городу Селидово Донецкой области. Фото: Горсовет.

Должны были покинуть Селидово

После того как по Селидово участились удары, Наталья решила уезжать. Свекровь – преподавательница местного училища – договорилась, что их примут в Кривом Роге, в общежитии одного из институтов. Им уже выделили комнату.

Но Ярослав заболел: несколько дней держалась температура около 40°C. В больнице лежал под капельницами, а без них горел от жара.

Наталья от сына не отходила.

Ночь удара

В ночь на 14 февраля россияне дважды ударили по Селидову ракетами С-300 и "Искандерами", снаряды попали в больницу и жилые дома. Наталья и Ярослав погибли на месте. Также погибла 38-летняя беременная женщина, которая находилась в заведении на сохранении.

OBOZ.UA также предоставляет реквизиты родных Натальи и Ярослава: Каменева Людмила Владимировна, бабушка мальчика по линии отца – карточка 5167 8032 9918 5053.

Напомним, во время ночной атаки по Селидово основной удар был по родильному отделению больницы. Всего в медицинском заведении на момент "прилета" было около 200 человек.

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