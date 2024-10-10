"Туда мобилизуют старых и больных": военный психолог раскритиковал действия ТЦК и Минобороны

Мобилизация в Украине до сих пор сталкивается со многими проблемами, без решения которых невозможно говорить о демобилизации.

Такое мнение высказал военный психолог Андрей Козинчук в эфире "Новости Live".

"На счет мобилизации – здесь все плохо. По крайней мере в пехотные подразделения – я напомню что именно пехота сдерживает противника – как бы это нравилось или не нравилось, но туда просто отправляют старых и больных. Мне кажется, что если молодой, хороший [новобранец – ред. .], то его в пехоту запрещено отправлять.

Он добавил, что официального распоряжения проводить мобилизацию именно таким образом, скорее всего, не существует. Но при этом со стороны Минобороны отсутствует контроль за мобилизационной деятельностью ТЦК.

По мнению Козинчука, пока мобилизация в Украине является проблемой, вопрос демобилизации сдвинуть с места будет невозможно.

Напомним, Верховная Рада 9 октября окончательно запретила мобилизацию украинцев до 25 лет. Однако военные считают, что мобилизационный возраст в Украине должен быть от 18 лет.

Читайте также: