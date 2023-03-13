Туда стянули серьезные силы: эксперт назвал основные направления удара при наступлении РФ

Основными целями для наступления российских оккупантов стал Лиман Донецкой области и Купянск Харьковской области.

Об этом заявил военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, Лиманское направление наиболее напряжено по количеству обстрелов со стороны вооруженных сил РФ. По мнению эксперта, основная задача оккупантов — прорваться в район Лимана и создать возможности для оперативного окружения украинской группировки в районе Северска.

"Основные направления удара — это Лиманское и Купянское (направления). На Лиманском направлении сосредоточены достаточно серьезные силы. Кроме того, можем говорить о введении дополнительных резервов, как бронетехники, так и личного состава", — высказался эксперт.

Снегирев говорит, что именно с этим связана активизация в последние дни российских оккупантов в направлении потенциального удара украинских Ямполя и Торского Донецкой области. Туда переброшены дополнительные подразделения 144-й мотострелковой дивизии, зафиксирована передислокация тяжелой бронетехники 90-й танковой дивизии. А также зафиксированы факты передислокации дополнительных резервов "Барс-13".

Кроме этого, в украинских городах Северодонецк и Кременная Луганской области зафиксированы так называемые "боевые буряты" — подразделения регулярных частей вооруженных сил России. Напряженные бои ведутся и в районе населенного пункта Масютовка Купянского направления Харьковской области.

"Здесь сосредоточены подразделения второй 18-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России. Задача оккупантов — продавить украинскую оборону в направлении Купянска с возможностью выхода на Изюм. То есть создание купянско-изюмской ударной группировки, которая будет нависать над флангами Вооруженных сил в Славянске", — сказал он.

Напомним, глава Харьковской ОВА в феврале 2023-го сообщал, что на Купянском направлении сейчас достаточно горячо. Там наблюдается определенное скопление военной техники РФ. По его словам, ожидается возможное наступление врага.

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