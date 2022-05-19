"Туговато" стало: в Москве заявили, что уже не против переговоров с Украиной

"Туговато" стало: в Москве заявили, что уже не против переговоров с Украиной

В РФ, где систематически блокировали переговоры с Украиной, вели себя свысока и диктовали свои условия, заявляют, что уже готовы к мирному диалогу с Киевом.

В Москве утверждают, что готовы вернуться к переговорам с Украиной, если готовность к этому выразит Киев.

Об этом заявил в четверг, 19 мая, замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"Переговорный процесс прервали не мы, его на паузу поставили наши украинские партнеры. Как только они выразят готовность вернуться за стол переговоров, мы, естественно, ответим положительно. Главное, чтобы было что обсуждать", — сказал Руденко.

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Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что переговорный процесс с российской стороной сложен. Он зависит от того, как происходят события в Украине. Они существенно изменились с начала войны.

Ранее Зеленский заявил, что Россия должна сделать первый ясный шаг для переговоров.

Как сообщалось, Эрдоган в очередной раз поговорил с Путиным и предложил свое посредничество между Украиной и Россией.

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