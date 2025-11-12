Туман помешал дронам: эксперт объяснил, как россияне смогли зайти в Покровск

Покровск / © Getty Images

Россияне смогли прорваться на окраине Покровска, воспользовавшись густым туманом, помешавшим работе украинских дронов. На этом направлении враг собрал рекордную 150-тысячную группировку.

Об этом рассказал политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук для 24 канала.

Туманная погода тоже помогает врагу. Это тяжелые погодные условия для наших подразделений БПЛА, которые сегодня работают на Покровске. Соответственно, враг всеми возможностями использовал этот фактор», — отметил майор ВСУ.

Кроме погоды оккупантам помогает огромный контингент военных. По словам Ткачука, на юге остаются точки инфильтрации в город.

«Сегодня это остается самым трудным направлением, где россияне сконцентрировали самый большой контингент своих военных со времен полномасштабного вторжения — 150 тысяч личного состава. Это огромное количество», — подчеркнул Андрей Ткачук.

Он пояснил, что хотя часть из них (около 700 тысяч в целом в Украине) вовлечена в обеспечение, это все равно колоссальная цифра. Несмотря на это, по словам майора, у врага есть дефицит живой силы, который они пытаются покрыть гибридными методами: круглогодичным призывом, наймом иностранцев и привлечением резервистов.

В то же время, Ткачук видит и положительные сигналы. 7 корпус ДШУ недавно сообщал о спаде интенсивности боев, что, по мнению эксперта, указывает на ротационные меры врага.

«Благодаря этому у нас появилась возможность немного стабилизировать ситуацию. Есть шанс ею воспользоваться, и надеюсь, что наши подразделения это сделали для наших ротационных мероприятий — для сохранения личного состава и для продолжения определенных контрнаступательных операций в Покровске и в агломерации», — отметил политолог.

Он добавил, что 7 корпус ДШУ и все смежные подразделения проводят «феноменальную работу» по защите Покровской и Мирноградской агломерации.

Напомним, ситуация в районе Покровска остается очень сложной — продолжаются ожесточенные бои, а украинским войскам приходится контратаковать на северных подходах к городу. Как отметил военный эксперт Сергей Братчук, российские силы закрепились на южных окраинах и используют Покровск как логистический узел для подкрепления своих подразделений. В то же время, украинская сторона создает новые маршруты поставки, чтобы поддерживать оборону в Покровске и Мирнограде.