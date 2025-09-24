Тупик, инновации и победа над Россией: главное из статьи Залужного о войне

Посол Украины в Великобритании и экс-главком ВСУ Валерий Залужный / © Getty Images

Посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный написал статью «Роль инноваций как основы стратегии устойчивого сопротивления в лишении России возможности навязывать свои условия через войну». Главная мысль публикации — будущее войны будет определять технологическая инициатива. По словам Залужного, военные инновации позволят Украине компенсировать недостаток ресурсов, избежать истощения и сделать войну бессмысленной для России.

Материал бывшего главнокомандующего ВСУ опубликован на ZN.UA, а ТСН.ua собрал главные тезисы статьи.

Позиционный глухой угол

Залужный утверждает, что современная война в Украине вошла в позиционный тупик, похожий на Первую мировую, где оборонительные возможности значительно преобладают наступательные. Вместо быстрых прорывов происходят медленные, «ползучие» продвижения с непропорционально большими потерями, что напоминает «мясорубку». Примерами являются бои за Бахмут и Авдеевку.

Главными причинами являются недостаточность сил и средств для решительного прорыва, рассредоточение наступательных группировок и высокая эффективность дронов, которые делают невозможным фактор внезапности.

Роль технологий и дронов

Залужный отмечает, что широкое использование беспилотников стало основной особенностью современной войны. БпЛА, включая FPV-дроны, делают поле боя «прозрачным», делая невозможным маневры и концентрацию сил.

Из-за повсеместного использования дронов и сенсоров, образовалась «зона поражения» (kill zone) глубиной более 20 км, где любое движение становится целью. Это приводит к разрушению логистических путей и исчезновению понятия «тыла».

По данным экс-главкома ВСУ, около 80% потерь личного состава и техники вызваны именно ударами дронов. Это нивелирует эффективность традиционных средств защиты.

Курская операция

Залужный прокомментировал результаты Курской операции. По его словам, изолированный тактический прорыв ВСУ на узком участке фронта не принес необходимого успеха. Российские войска, находясь в обороне, воспользовались технологическими и тактическими преимуществами. Противник не дал украинскому прорыву перерасти в оперативный успех, а впоследствии и сам совершил тактическое продвижение, хотя и без значительного результата. Экс-глава подытожил, что «цена таких действий… была слишком высокой».

«В основе позиционного тупика лежит не только невозможность прорыва оборонительных рубежей, самое главное — невозможность выполнить оперативные задачи, включая выход на оперативное пространство», — добавил Залужный.

Тактика России и вызовы будущего

Посол отметил, что Россия использует тактику «выдавливания» и «инфильтрации», проникая вглубь обороны малыми группами, чтобы истощить украинские войска. Эта тактика, несмотря на большие собственные потери, позволяет ей постепенно продвигаться.

Россия ведет войну на истощение, используя человеческий ресурс и «засыпая» позиции штурмами, что создает постоянное социальное напряжение из-за необходимости мобилизации.

Залужный предупреждает о дальнейшем усложнении ситуации с развитием искусственного интеллекта, который приведет к появлению полностью автономных систем поражения.

Путь к победе и необходимые шаги

По словам Залужного, Украина может компенсировать недостаток ресурсов только благодаря технологическим инновациям. Необходимо перехватить и сохранить технологическую инициативу.

Противодействие дронам: единственный выход — это скорейшее изобретение средств защиты, которые повысят выживаемость личного состава.

Стратегия на государственном уровне

Залужный призывает к:

созданию четкой государственной стратегии развития оборонных технологий,

мобилизации специалистов в области IT и софт-решений,

решению проблемы доступа к микропроцессорам,

научно-технологической изоляции России и использованию научного потенциала Запада.

«Очевидно, что именно инновации приведут к применению стратегии устойчивого сопротивления в условиях если не постоянной войны, то постоянной вражды. Это позволит нам выживать, адаптироваться и побеждать без иллюзий, превратив войну в оперативно бессмысленную для России. Но для этого крайне важно снова перехватить и сохранять технологическую инициативу, заставляя Россию приспосабливаться, выдерживать давление и защищать себя«, — резюмировал бывший главком ВСУ.

К слову, ранее в одном из интервью Залужный заявил, что современная война требует минимального количества военных на передовой. По его словам, главный акцент должен быть на интеллектуальных решениях и новейших технологиях, поскольку большие скопления солдат легко поразить. Залужный добавил, что Украина должна сосредоточиться на разработке новых решений, большинство из которых уже изобрели сами украинцы.