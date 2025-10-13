"Серая зона" расширяется: эксперты DeepState о странной тактике прорыва войск РФ возле Серебрянки

Враг давит без закрепления и как ВСУ уничтожают пехоту РФ на мотоциклах / © Deepstatemap

На линии фронта, в районе Серебрянки городской общины Бахмутского района Донецкой области и прилегающих территорий, фиксируется один из самых больших участков так называемой «серой зоны». Здесь наблюдается постоянное и интенсивное давление российских оккупационных войск, которые, однако, не преследуют цель немедленного закрепления или установления контроля над конкретными позициями или населенными пунктами.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

По сообщениям военных аналитиков и бойцов на местах, враг применяет необычную тактику. Вместо того чтобы проводить целенаправленные штурмы с закреплением на определенных позициях, подразделения РФ пытаются максимально быстро продвинуться в глубину украинской территории, накопиться там и продолжить движение.

Основное давление осуществляется со стороны Григорьевки вдоль реки Северский Донец через Серебрянку и вплоть до Дроновки.

Аналитики отмечают постоянные штурмовые действия малыми группами пехоты, иногда с привлечением мотоциклов, которые просто проезжают мимо населенных пунктов или украинских позиций, стремясь прорваться дальше.

Усложнением ситуации стала потеря контроля над Серебрянским лесничеством, которое теперь используется противником как плацдарм для дальнейших попыток прорыва в районе Серебрянки.

«Серый котел»: от Серебрянки до Дроновки

В результате такого «тупого» забегания в глубину, без попыток закрепления, «серая зона» значительно расширилась. Последняя тревожная фиксация — присутствие российских сил уже в Дроновке, что свидетельствует о дальнейшем растягивании фронта.

Бойцы ВСУ отмечают, что странная тактика окупантов, предусматривающая просто бездумное забегание, дает украинским защитникам возможность эффективно уничтожать врага сразу при обнаружении, поскольку эти группы часто не имеют должного прикрытия или подготовки к содержанию территории.

Роль дронов и недостаток личного состава

Особая нагрузка на этом участке фронта легла на пилотов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По словам бойцов, именно дронщики играют ключевую роль в удержании линии обороны и недопущении накопления врага.

Это связано с острой нехваткой личного состава, чтобы должным образом выставить и удерживать позиции по всей линии. Поэтому экипажи БПЛА вынуждены 24/7 мониторить ситуацию, оперативно нанося поражение и уничтожая противника, как только он фиксируется в «серяке». Несмотря на героические усилия украинских защитников, количественное преимущество врага продолжает сказываться, что и привело к расширению зоны боевых действий вплоть до Дроновки.

Напомним, в сентябре речь шла о том, что в Донецкой области фронт превратился для россиян в смертельную ловушку. У Доброполья на Донетчине армия РФ теряла ежедневно захватчиков. К слову, предыдущий средний показатель был от двух до пяти человек.