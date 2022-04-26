Турция без россиян: европейские туристы выдвинули ультиматум отелям курортной страны

Отели Турции могут отменить бронь всех туристов из России.

Соответствующее требование в связи с санкциями против России за варварскую войну против Украины направил турецким гостиницам представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur.

Об этом пишет газета Turizm Gazetesi.

Объясняется это тем, что туристические компании, отправляющие европейских туристов в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.

Под ограничения попадают даже россияне, уже успевшие вселиться в номера. Их, по мнению туроператора, следует выселить. Кроме того, путешественники из Европы требуют от гостиниц прекратить работу с россиянами.

"Цель этого письма – сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited прекращены. Действие контракта прекращено в соответствии со статьей 9 контрактов, подписанных между гостиницей и Tantur", — говорится в письме.

TUI уточнил, что требование должно быть выполнено до 31 мая, однако затем 20 числа каждого месяца норма может продлеваться на каждые 30 дней.

Как сообщалось, граждане страны-захватчицы начали ощущать последствия "бойкота" всемирно известных брендов, которые из-за нападения России на Украину ушли с их рынка. Российская блоггерша в Instagram рассказала о массовой панике, которая уже охватила граждан страны-агрессора.

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