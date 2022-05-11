Турция без россиян: туроператоры рассказали, туристы из каких стран в этом году будут отдыхать на курорте

Турция без россиян: туроператоры рассказали, туристы из каких стран в этом году будут отдыхать на курорте

Турция готовится к летнему сезону и уже ожидает туристов.

Несмотря на войну, в Турции ожидают в этом году на отдых в страну приедет до 100 тысяч человек с Украины – преимущественно женщины и дети.

Об этом пишет DW.

В то же время предполагается, что на турецких курортах значительно станет меньше россиян. Их в этом сезоне может прилететь до 1,7 миллиона – треть от прошлогоднего числа.

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По словам турецких отельеров, на июль и август в их отелях сейчас практически нет бронирований россиян. Кроме проблемы с перелетами, теперь у россиян и возникли проблемы и с кредитными картами, которые больше не работают за границей.

"Раньше россияне прилетали в Анталию чартерными рейсами, но это больше невозможно, мы пытаемся найти решение. Раньше мы принимали от 5000 до 9000 гостей в день – в мае этого года мы ожидаем около 500", – рассказал глава ассоциации гидов Анталии Мурат Ялчин Ялчинкая.

В то же время, Турции надеются, что посетители из Германии компенсируют отсутствие российских и украинских туристов. Этим летом немцев на курортах будет на 40% больше, чем в прошлом. На 50% может возрасти число туристов из Великобритании, на 60% – из Польши. Также все больше гостей прибывает из Ирана.

Напомним, отели Турции в этом году могут отменить броню всех туристов из России. Объясняется это тем, что туристические компании, отправляющие европейских туристов в Турцию, поставили ультиматум, чтобы в гостиницах, где будут проживать их клиенты, не было россиян.

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