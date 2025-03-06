Турция готова обсуждать возможность отправки миротворцев в Украину – Milliyet

Источники в Министерстве национальной обороны Турции подтверждают, что обсуждение этого вопроса продолжается.

Анкара рассматривает вопрос возможного участия своих военных в составе миротворческой миссии в Украине.

Об этом сообщает турецкое издание Milliyet

Источники в Министерстве национальной обороны Турции подтверждают, что обсуждение этого вопроса продолжается. В то же время, сообщается, что командование сил обратилось с соответствующими юридическими запросами после заявления лидера Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля.

На эту тему также высказался контр-адмирал Зеки Актюрк, советник по связям с общественностью и пресс-секретарь Министерства национальной обороны Турции, проведший пресс-конференцию, посвященную вопросам безопасности и международного сотрудничества.

Ранее мы писали, что поиски путей прекращения огня в Украине остаются ключевыми в обсуждениях на уровне мировых политиков. США и ЕС активно обсуждают возможность введения европейских миротворческих контингентов для обеспечения безопасности и стабильности в регионе.