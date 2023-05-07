Турция отказалась передать Украине С-400 из-за "суверенитета и независимости"

В Турции подтвердили, что отказались передавать Украине ПВО.

США просили Анкару передать Украине российскую систему ПВО С-400, однако Турция отказалась это сделать, чтобы "сохранить свой суверенитет и независимость".

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Haberturk.

Он подтвердил, что США пытались убедить Турцию передать Украине ЗРК С-400, однако власти этой страны наотрез отказались это сделать.

"Они сделали предложения, непосредственно касающиеся нашего суверенитета, например, дать нам контроль над этим, дать его в другом месте. Где наша независимость и суверенитет?" – заявил Чавушоглу.

Напомним, ранее координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США большое внимание уделяют обеспечению украинцев средствами противовоздушной обороны.

Также в Воздушных силах сообщили, что в Украине уже находятся два дивизиона зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, показывающих хорошие результаты.

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