Турция передала Украине свои кассетные боеприпасы времен "холодной войны" — Foreign Policy

Речь идет об усовершенствованных конвенционных боеприпасах двойного назначения.
Турция передает Украине кассетные боеприпасы, изготовленные во времена "холодной войны".
Об этом сообщает издание Foreign Policy.
Боеприпасы dual-purpose improved conventional munitions, DPICM предназначены для поражения бронетехники, каждый из которых может разбрасывать 88 патронов.
Источники издания среди американских и европейских чиновников сообщили, что Турция начала поставлять эти боеприпасы Украине в ноябре 2022 года.
Журналисты обратились за комментариями в посольство Турции в Вашингтоне и Министерство обороны Украины, но там отказались комментировать ситуацию.
"После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить. Это просто показывает, что, несмотря на то, что Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она становится действительно важным поклонником. Украины в военном отношении", — говорится в сообщении одного из источников издания.
Турция и США не являются членами Конвенции о кассетных боеприпасах. США отказались поставлять свои боеприпасы из-за высокой нехватки, примерно четверть из них не разрывается. Турция, в которой ранее также было налажено производство кассетных боеприпасов, начала передавать их Украине со своих складов.
Ранее сообщалось, что Пакистан в ближайшее время планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами, среди которых будут 155 мм снаряды для артиллерии.
Кроме того, ранее мы информировали, что Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.
Читайте также: