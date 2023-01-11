Турция передала Украине свои кассетные боеприпасы времен "холодной войны" — Foreign Policy

Турция передает Украине кассетные боеприпасы, изготовленные во времена "холодной войны".

Об этом сообщает издание Foreign Policy.

Боеприпасы dual-purpose improved conventional munitions, DPICM предназначены для поражения бронетехники, каждый из которых может разбрасывать 88 патронов.

Источники издания среди американских и европейских чиновников сообщили, что Турция начала поставлять эти боеприпасы Украине в ноябре 2022 года.

Журналисты обратились за комментариями в посольство Турции в Вашингтоне и Министерство обороны Украины, но там отказались комментировать ситуацию.

Также читайте Болгария не предоставит боеприпасы Украине по просьбе Резникова: глава Минобороны объяснил отказ

"После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция стала единственным местом, где они могли их получить. Это просто показывает, что, несмотря на то, что Турция в некоторых отношениях сближается с Россией, она становится действительно важным поклонником. Украины в военном отношении", — говорится в сообщении одного из источников издания.

Турция и США не являются членами Конвенции о кассетных боеприпасах. США отказались поставлять свои боеприпасы из-за высокой нехватки, примерно четверть из них не разрывается. Турция, в которой ранее также было налажено производство кассетных боеприпасов, начала передавать их Украине со своих складов.

Ранее сообщалось, что Пакистан в ближайшее время планирует отправить в Украину 159 контейнеров с боеприпасами, среди которых будут 155 мм снаряды для артиллерии.

Кроме того, ранее мы информировали, что Канада приобретет у США и передаст Украине современную систему противовоздушной обороны ЗРК NASAMS.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.