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Турция подготовила корабли для эвакуации людей из Мариуполя

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Турция подготовила корабли для эвакуации людей из Мариуполя

Офис Президента Украины

По словам министра обороны Турции, в ближайшие дни ожидаются положительные сдвиги по эвакуации из города.

В ближайшие дни ожидаются положительные сдвиги по эвакуации людей из Мариуполя. Турция предоставила корабли для эвакуации жителей города.

Об этом сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет NTV.

Он отметил, что Турция постоянно общается с министерствами обороны России и Украины.

"Мы сделали и делаем все необходимое для безопасной эвакуации туда, включая размещение кораблей. Мы ожидаем некоторые положительные сдвиги в этом отношении в ближайшие дни", – заявил он.

Он также подчеркнул, что в Мариуполе ухудшается гуманитарная ситуация.

Напомним, в Мариуполе остались более 100 тысяч человек, ожидающих эвакуации.

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