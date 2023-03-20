Турция приостановила транзит подсанкционных товаров в Россию — Reuters

Анкара дала Европейской комиссии устные заверения о том, что с 1 марта товары не будут переправляться на территорию России.

На фоне усиления давления США и Европы на Анкару, Турция в этом месяце приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции Запада.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении говорится, что правительство Турции передало компанитранзиям список запрещенных иностранных товаров и поручило им не переправлять их в Россию с 1 марта.

Глава Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четин Текделиоглу заявил, что любые товары из этого списка заблокированы для ввоза из России вне зависимости от страны происхождения.

В то же время официальный отмечает, что Анкара дала Европейской комиссии устные заверения в том, что с 1 марта товары не будут переправляться на территорию России, если на них распространяются санкции и экспортный контроль ЕС, США или Великобритании.

Отметим, из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели рекордные санкции против Москвы. Впрочем, это не помешало Турции оставить открытыми каналы снабжения. В ответ Вашингтон в прошлом месяце предупредил об экспорте химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут использовать Москва в военных целях.

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"Член НАТО Анкара стремилась сбалансировать свои хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом в условиях войны. Она принципиально выступает против санкций, но заявляет, что в Турции их не удастся обойти, и что поставляемая продукция не может быть использована российскими военными", — говорится в сообщении.

Ввиду "серьезных предупреждений" западных правительств это была "возможность" избежать конфронтации с ЕС, куда половина турецкого экспорта попадает в рамках единого таможенного союза, заявил журналистам Текделиоглу.

"Был список ограничений на реэкспорт из зон свободной торговли в Россию с марта, и было дано указание", — сказал он.

Накануне стало известно, что Турция не будет больше обслуживать самолеты Airbus и Boeing, которыми пользуются российские и белорусские компании. Соответствующее решение было принято в турецком Министерстве таможни и торговли.

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