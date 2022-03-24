Турция продолжает контакты с Украиной и Россией, Эрдоган рассказал о "формуле мира"

Эрдоган отметил, что Турция поддерживает особые отношения с обеими странами.
Турция продолжает поддерживать контакты и с Украиной, и с Россией, и первоочередная задача ее дипломатии состоит в том, чтобы достичь урегулирования ситуации.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Брюсселе, сообщает "Анадолу".
"Мы поддерживаем дипломатические контакты с обеими сторонами, обсуждаем все предложения и поддерживаем все инициативы, направленные на установление мира", – сказал он.
Эрдоган отметил, что Турция поддерживает особые отношения с обеими странами.
"По этой причине первая задача турецкой дипломатии состоит в прекращении военных действий. Мир в Украине должен быть обеспечен по формуле, которая устроит две страны и мировое сообщество. Это должен быть устойчивый и крепкий мир", — добавил президент Турции.
Напомним, что США и Турция официально обвинили Россию в военных преступлениях в Украине.
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