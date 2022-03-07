Турция уговорила Лаврова на встречу с Кулебой: где и когда будут переговоры

Турция уговорила Лаврова на встречу с Кулебой: где и когда будут переговоры

Встреча глав МИД состоится в турецкой Анталии.

В четверг, 10 марта, в Анталии, Турция состоится трехсторонняя встреча глав МИД Турции, Украины и России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 7 марта, пишет Anadolu.

По его словам, встреча состоится в рамках Дипломатического форума в Анталии, согласие на участие в котором дали и Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Турция приложила немало усилий, чтобы организовать такую встречу. Чавушоглу выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в Украине.

"Лавров и Кулеба прибудут в Анталию. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации", — сказал турецкий министр.

Он подчеркнул, что абсолютный приоритет во время перегоров будет договоренность о прекращении военных действий в Украине, на которую напала РФ и продолжает атаковать.

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