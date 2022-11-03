Турция в политической игре: эксперт объяснил позицию Эрдогана

По мнению Эрдогана, Шольц изменил свое отношение к Путину. Теперь он готов к дипломатическим разговорам.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц мог изменить свое отношение к Путину. Теперь он готов к дипломатическим разговорам.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.

Также читайте Бербок рассказала, как страны G7 и мир помогут Украине пережить зиму

По его словам, заявления Эрдогана по поводу Шольца нужны ему для того, чтобы поднять собственный политический вес. К примеру, недавно он не стал отвечать на вопрос, как ему удалось вернуть Путина к “зерновому соглашению”.

"У Эрдогана выборы "на носу". На 13 ноября у него была запланирована встреча с Байденом на самом высоком уровне. Однако буквально 1 ноября он сделал заявление, что еще не решил, полетит ли туда", — подчеркнул политический эксперт.

Напомним, что российский хакер сломал страницу Валерия Залужного в Instagram.

Читайте также: