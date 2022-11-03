Турция в политической игре: эксперт объяснил позицию Эрдогана

По мнению Эрдогана, Шольц изменил свое отношение к Путину. Теперь он готов к дипломатическим разговорам.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц мог изменить свое отношение к Путину. Теперь он готов к дипломатическим разговорам.
Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок.
По его словам, заявления Эрдогана по поводу Шольца нужны ему для того, чтобы поднять собственный политический вес. К примеру, недавно он не стал отвечать на вопрос, как ему удалось вернуть Путина к “зерновому соглашению”.
"У Эрдогана выборы "на носу". На 13 ноября у него была запланирована встреча с Байденом на самом высоком уровне. Однако буквально 1 ноября он сделал заявление, что еще не решил, полетит ли туда", — подчеркнул политический эксперт.
Напомним, что российский хакер сломал страницу Валерия Залужного в Instagram.
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