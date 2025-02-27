Турция все же ответила, готова ли отправить миротворцев в Украину – Bloomberg

Турция, являющаяся членом НАТО, готова разместить своих миротворцев в Украине, но имеет условие.

Турция, имеющая вторую по величине армию в НАТО после США, открыта для отправки миротворцев в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников издания, вопрос размещения миротворцев в Украине президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром зарубежных стран-агрессорок РФ Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале этого месяца.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что поддержит участвующих в миротворческих силах европейских союзников и предоставляющих гарантии безопасности для Украины, при этом исключая прямую роль США.

"Это делает рассмотрение Турцией возможности помочь контролировать потенциальное перемирие критически важным для облегчения бремени европейских союзников, включая Великобританию и Францию, разрабатывающих планы по созданию европейских сил для Украины", – говорится в статье.

В то же время источники Bloomberg уточняют, что Турция не будет частью ни одной миротворческой миссии, если она не будет привлечена ко всем консультациям и подготовке по формированию этой миссии.

В издании напоминают, что Эрдоган поддерживал тесные связи с РФ после ее вторжения в Украину в 2022 году и использовал свою способность разговаривать с обеими странами, чтобы играть центральную роль в переговорах по Черноморскому коридору для экспорта украинского зерна, хотя РФ отказалась от этого соглашения в 2023 году.

РФ не дала ответа Турции по поводу отправки войск в Украину, хотя эта тема обсуждалась с Лавровым во время его недавнего визита, отмечают источники Bloomberg в Кремле.

На днях Реджеп Эрдоган говорил о военной мощи и потенциале Турции для укрепления безопасности Европы, заявив, что давнее стремление Анкары присоединиться к Европейскому Союзу принесет пользу всем сторонам.

"Только полноправное членство Турции в блоке может спасти Европейский Союз из тупика, в который он попал, от экономики к обороне, от политики к международной репутации", — сказал Эрдоган. Отметим, что Турция являлась претендентом на вступление в ЕС с 1987 года.

Напомним, в Турции заявили, что не имеют возражений против членства Украины в НАТО.

Также мы писали, что европейские страны, в частности, Великобритания, Германия и Франция, готовы направить свои войска для обеспечения соблюдения перемирия в Украине.

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