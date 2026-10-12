Турели против реактивных «Шахедов» и дроны на 800 км/ч: в Минобороны раскрыли планы развития ПВО

Пусковая установка реактивных беспилотников / © Defence express

Реклама

Украина имеет на вооружении сотни крупнокалиберных турелей, применяемых в системе противовоздушной обороны для перехвата реактивных беспилотников.

Об этом журналистам сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара, передает военный портал Милитарный .

Реклама

По словам главы оборонного ведомства, Украина перестраивает многоуровневую систему ПВО для противодействия различным воздушным угрозам. Она предполагает использование зенитных ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), турелей, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), экипажей дронов-перехватчиков и авиации.

Реклама

Крупнокалиберные турели уже показали хорошие результаты в борьбе с российскими реактивными беспилотниками. Поэтому Минобороны намерены расширять это направление, наращивать количество таких установок и работать над созданием моделей, способных действовать на большем расстоянии.

Облако также обратило внимание на рост угрозы со стороны реактивных дронов. Из-за высокой скорости этих беспилотников украинские силы ПВО должны максимально быстро обнаруживать цели и реагировать на них.

Кроме того, оборонное ведомство готовится к появлению нового поколения российских беспилотников, скорость которых может достигать около 800 км/ч.

По словам Министра, украинские производители уже получили задачу разработать соответствующие решения и представить прототипы средств для противодействия таким воздушным целям.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинские военные поразили восемь российских пусковых установок, которые используют для запуска баллистических ракет по Украине .

Мы ранее информировали, что в Украине и непосредственно в Киеве заговорили о начале частичного решения проблемы сбивания реактивных «Шахедов» .

Новости партнеров

Новости партнеров