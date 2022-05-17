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"Туристический сезон" для оккупантов: раненых солдат РФ увозят на базы отдыха Арабатской Стрелки

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"Туристический сезон" для оккупантов: раненых солдат РФ увозят на базы отдыха Арабатской Стрелки

Фото: УНИАН

Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кафе, магазины и "создавать безопасные и комфортные условия" для них.

Российские захватчики под дулами автоматов организуют "туристический сезон" на Арабатской Стрелке в Херсонской области.

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В настоящее время санатории и базы отдыха на территории временно оккупированного Крыма переполнены ранеными российскими военными, которых везут из материковой части Украины.

"Поэтому захватчики решили устроить себе отдых в курортных местах временно оккупированной Херсонщины. Местных предпринимателей заставляют открывать базы отдыха, кафе, магазины и создавать безопасные и комфортные условия для отдыхающих", — отмечает она.

Арабатская Стрелка граничит с временно оккупированным полуостровом, используемым агрессором как военная база для нападения на материковую Украину.

Напомним, военный эксперт сообщил, что Путин фактически признал, что Крым – это Украина.

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